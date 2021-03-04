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HaberlerGündemBalıkesir Valisi Şıldak: Seferberlik başlattık - HABERLER
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Mutasyonlu virüsle kırmızıya dönen Balıkesir'de, Vali Şıldak sokağa çıkıp uyardı

Koronavirüs haritasında yüksek riskli 'kırmızı' iller arasında yer alan Balıkesir'de Vali Hasan Şıldak, denetime çıkıp, halkı Balıkesir'in rengini kırmızıya çeviren mutasyonlu virüse karşı çok daha dikkatli olmaya çağırdı. Kentte seferberlik başlattıklarını belirten Vali Şıldak, "Bizim ciddi sayıda pek çok ilçemizde mutasyonlu virüs var. İngiltere kaynaklı olan bu virüs çok daha hızlı yayılmakta. Her bir vatandaşımızın çok dikkatli olması gerekiyor. 15 Mart itibariyle en azından 'turuncu' gruba geçmek istiyoruz. Bunun için sahada olacağız denetimlerimizi yapacağız" dedi

Balıkesir Valisi Şıldak: Seferberlik başlattık - HABERLER
HABERTURK.COM

Virüs haritasında ‘kırmızı’ iller arasında yer alan Balıkesir’de Vali Hasan Şıldak, denetime çıkıp, halkı kentin rengini kırmızıya çeviren mutasyonlu virüse karşı vatandaşları uyardı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ilin virüs haritasında 'kırmızı' iller arasında yer almasının ardından, denetime çıkıp halkı uyardı. Şehrin en işlek caddesi Milli Kuvvetler'de esnafı dolaşıp uyaran Vali Şıldak, herkesi çok daha dikkatli olmaya çağırdı. Vali Şıldak, Balıkesir’i kırmızı iller arasına taşıyan etkenin mutasyonlu virüs olduğunu söyledi. Şıldak, "Bugün itibariyle yeni bir döneme geçildi. Koronavirüs salgın hastalığını kontrollü bir şekilde normalleşme süreci içerisinde kontrol altına almak amacıyla yeni dönem ‘Dinamik Denetim’ modeli uygulamasına bugün başladık. Balıkesir’de bütün ilçelerimizde kaymakamlarımızın koordine ettiği valiliğimizin de üst koordinasyonunu gerçekleştirdiği 4 bin kişilik ekiplerimizle sahadayız" dedi.

'HER GÜN SAHADA OLACAĞIZ'

Bu denetimlerin sürekli olacağına dikkat çeken Vali Şıldak, şunları söyledi: "Vali yardımcıları, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, kurum müdürlerimizle birlikte vatandaşımızın bu konuya olan ilgisini, dikkatini çekmek, farkındalığını yükseltmek, koronavirüse karşı bilinç düzeyini yükseltmek için sahada olacağız.

SAYILARI MUTASYONLU VİRÜS TIRMANDIRDI

Balıkesir'de vaka sayıları neden yükseldi? Balıkesir, ülkemiz genelinde mutasyonlu virüsün görüldüğü ilk illerden biridir. Şu anda da bizim ciddi sayıda ilimiz genelinde pek çok ilçemizde mutasyonlu virüs var. Mutasyonlu virüsün özelliği İngiltere kaynaklı olan bu virüs çok daha hızlı yayılmakta. Bu hızlı yayılım vaka sayılarını birden bire tırmandırmakta. Geçen haftalarda 17 Şubat itibariyle Bandırma ilçemizde ve çevresini de etkileyen bazı sanayi kuruluşlarında, gıda üretim tesislerinde yüksek sayıda maalesef vakaya rastladık. Bu vakaların yayılımı mutasyonla birleşince çok daha hızlı oldu.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK SEVİYEMİZ DÜŞÜK KALDI

Bandırma, Gönen, Susurluk ilçelerimiz başta olmak üzere buradaki kaynak odak nokta ilimizin pek çok noktasına da vaka taşıdı, transfer etti. Bununla birlikte genel vaka sayılarında da bir artış gördük. Sanayi tesislerimizdeki vaka çıkışı ilimizin genel vaka sayısını artırdı. Balıkesir pik yapmış bir il değil. Bağışıklık oranımız bu yüzden hala düşük. Yüzde 15 bağışıklığa sahibiz, bazı Büyükşehirler yüzde 30'un üzerinde, Bursa, İstanbul gibi illerde hastalık çok yoğun yaşandığı için vaka sayıları çok yükseldiği için daha önce bağışıklık düzeyleri yüksek. Bizim şu anda yükselmemizin bir nedeni de budur. Toplumsal bağışıklık seviyemizin düşük kalmış olmasıdır. Aslında bu virüsle ilimizde yapılan mücadelenin etkili olduğunu gösteriyor."

'HER BİR VATANDAŞIMIZ ÇOK DİKKATLİ OLMALI'

Her bir vatandaşın çok dikkatli olması gerektiğini kaydeden Vali Şıldak, sözlerini şöyle devam etti: "Mutasyonlu virüs çok hızlı yayılmaktadır, bir kişinin ortalama 6 kişiye bulaştırdığını biliyoruz. Çevremizde ki bütün ilişkilerimize, mesafe, maske kuralına çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle ev ziyareti, akraba ziyareti, hasta ziyareti gibi yakınlaşmayı teması gerektiren durumlardan kaçınmamız gerekiyor.

SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ

Bugünden itibaren Balıkesir’de adeta seferberlik havasında, topyekün mücadele başlatıyoruz. Polisimiz, jandarmamız, tüm denetim ekiplerimiz sahada olacak. Gece gündüz bu denetimlerimizi sürdüreceğiz. Sanayi tesislerimizde, bütün iş yerlerimizde yoğun denetim sağlıyoruz.

Farklı farklı ekip grupları oluşturduk. Sanayi, Aile Sosyal Hizmetler, Tarım Müdürlüğümüz, belediye zabıta ve odalarımız ile ekipler oluşturduk. İnanıyoruz ki bu tedbirleri benimseyip, samimi bir şekilde uygulamaya koyarsak Balıkesir’in en kısa zamanda mavi renge doğru ilerlediğini ve daha sağlıklı günlere ulaşma konusunda başarılı olacağını düşüyorum.

KURALLARA UYARSAK BALIKESİR ÇOK DAHA ERKEN İYE SEVİYEYE GELECEKTİR

Vatandaşlarımıza şöyle seslenmek istiyorum, eğer bütün esnafımızın iş yerlerini hiçbir sınırlama olmadan tekrar açabilmesi için, herkesin mesleğini işini yapabilmesi için, okullarımızın yüz yüze eğitime geçebilmesi için bu sokaklarda caddelerde rahatça dolaşabilmemiz için bütün kurallara harfiyen uyalım. Bu kurallara uyarsak Balıkesir’in rengi çok daha erken diğer illerden daha iyi seviyeye gelecektir. Uymadığımız takdirde virüs affetmiyor, yayılmaya devam diyor.

TABLO KÖTÜYE GİDERSE TEDBİRLER ARTAR

Tablo daha da kötüye giderse, yerelde bize tanınan insiyatif çerçevesinde ilave tedbirler, daha katı kurallar getirebiliriz. Biz bu aşamada mevcut kuralların uygulanmasının yeterli olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlarımızdan, bütün sektörlerden destek bekliyoruz. Amacımız kimseyi cezalandırmak, idari yaptırım uygulamak değil. Artık bilinçlenelim, farkına varalım, bu farkındalıkla seviyemizi iyi hale getirelim. Bandırma, Gönen, Susurluk, Altıeylül, Bigadiç ve Dursunbey ilçelerimiz şu an diğer ilçelerimize göre daha riskli durumda. Buralardaki vatandaşlarımızın çok daha duyarlı olmalarını istiyorum."

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