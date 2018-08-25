Balıkesirspor - OsmanlıSpor FK rakamlar

Türkiye Spor Toto 1. Lig heyecanı devam ediyor. Balıkesirspor, 26 Ağustos 2018 Pazar günü OsmanlıSpor FK takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Ev sahibi Balıkesirspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. OsmanlıSpor FK son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 705. İddaa'da Balıkesirspor kazanır 2.20, berabere biter 3.10, OsmanlıSpor FK kazanır 2.35 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Balıkesirspor son haftadaki OsmanlıSpor FK müsabasında 1-1 berabere kaldı.

OsmanlıSpor FK ise Balıkesirspor karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Balıkesirspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Balıkesirspor, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

OsmanlıSpor FK, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda OsmanlıSpor FK 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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