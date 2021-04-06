'Balıklar'dan yeni tekli 0:00 / 0:00

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"Sen", "Ambulans" ve "Yüksekten" isimli çalışmalarıyla müzikseverlerden tam not alan "Balıklar", 9 Nisan Cuma günü, son stüdyo çalışmaları olan "Uzaktın" ile sürpriz bir çıkış yapacak.

Dinlendiği ilk andan itibariyle romantik bir ilkbahar havasını, post-modernist duygusal bir manifesto olarak damarlarda hissettiren bu çalışmada; akustik gitar, elektrik gitar, bas gitar, yaylılar ve davul’un birbiriyle uyumu, şarkının tatlı sert melankolisini adeta zihninize nakışla işleyecek. Grubun basın fotoğraflarını ise Galatasaray SK'dan tanıdığımız Hakan Acar çekti.

"Balıklar"ın son teklisi olan "Uzaktın", 9 Nisan'da tüm dijital platformlarda yerini alacak.