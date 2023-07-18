Yanan Balıklı Rum Hastanesi eski günlerine dönmeye hazırlanıyor Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi, yılın sonunda tamamlanması hedeflenen restorasyon ve tadilat çalışmalarının ardından kapılarını yeniden açacak Anadolu Ajansı Giriş: 18.07.2023 - 16:04 Güncelleme: 18.07.2023 - 16:09 facebook

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Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki Balıklı Rum Hastanesinin İhtiyarhane binasında, 4 Ağustos 2022'de çıkan yangın nedeniyle hastalar hızlıca tahliye edilirken, sağlık çalışanları, itfaiye, zabıta ekipleri ile vatandaşlar tarafından sedye ve tekerlekli sandalyeyle olay yerinden uzaklaştırılan yaşlılar, bölgedeki diğer sağlık kuruluşlarına götürüldü.

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Tarihi bina, İstanbul'un pek çok ilçesinden dumanının görüldüğü yangın sonucu ağır hasar aldı. Birçok ilçeden gelen itfaiye ekiplerinin uzun mücadelesi sonucunda söndürülen yangında yıllara meydan okuyan bina kullanılamaz hale geldi.