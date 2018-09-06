Balın faydaları arasında Antiseptik ve antibakteriyel özelliklerinin yanı sıra kolesterol seviyesinin kontrol edilmesi, diyabetin yönetilmesi, mide sorunlarının tedavi edilmesi, enfeksiyonlarla savaşılması, enerjinin artırılması gibi insan sağlığı açısından önemli etkenler bulunmaktadır. Peki balın faydaları ve zararları nelerdir? İşte balın besin değerleri...

BAL BESİN DEĞERLERİ

Bal, bal arılarının salgıladığı bir enzim ile birleştirilmiş, çiçek nektarından yapılmış, bal peteği hücrelerindeki nemi azaltarak konsantre olan tatlı bir üründür. Balın kaç çeşidi olduğu bilinmemektedir. Arıların ve bölgenin yapısına göre bal şekil almaktadır.

Balın besin değerleri

- Sodyum 6 mg

- Protein 15 mg

- Karbonhidratlar 17g

- Kolesterol 0

- Yağ 0

- Pantotenik Asit 05 mg

- Riboflavin 06mg

- C vitamini 1mg

- Çinko 03 mg

- Demir 05mg

- Potasyum 0 mg

- Kalsiyum 0 mg

- Fosfor 0 mg

- Su 6 g

- Fruktoz 1 gr

- Maltoz 5g

- Glikoz 5 gr

BALINN FAYDALARI

Kolesterolü düzenler

Yüksek kolesterol korkutucu bir sağlık sorunudur. Birçok çalışma, balın yüksek kolesterol seviyelerini kontrol etmek için sağlıklı bir kaynak olduğunu kanıtlamıştır. Bir çalışma, 30 gün boyunca düzenli olarak 70 g bal tüketmenin bu seviyeleri % 3 oranında azaltabileceğinden bahsetmiştir. Bal yardımıyla, iyi kolesterol seviyelerini de artırabilirsiniz.

Doğal tatlandırıcı

Birçok yiyecek ve içeceklerde şeker yerine kullanılabilir. Yaklaşık % 69'luk glukoz ve fruktoz içerir ve normal beyaz şekerden daha iyi bir doğal tatlandırıcıdır.

Kilo vermeye yardımcı

Ilık su ile tüketildiğinde şekerden daha fazla kaloriye sahip olmasına rağmen, bal vücudunuzda depolanan yağın sindirilmesine yardımcı olur. Benzer şekilde, limon suyu veya tarçın ile bal, kilo vermede yardımcı olur.

Şeker hastaları için bal

Tadında tatlı olmasına rağmen, bal kandaki şekeri arttırmaz ve şeker hastaları için güvenlidir. Şeker hastaları artık içlerine bal katılarak çay veya yulaf ezmesinden faydalanabilirler. Doğal ürünler genellikle herhangi bir yan etki içermediğinden, bir şey tüketmeden önce doktorunuza danışmanız da yine de fayda vardır.

Doğanın enerji artırıcısı

Balın faydaları harika lezzetinin ötesine geçer. Vücudumuza güç ve enerji sağlayan büyük bir doğal karbonhidrat kaynağı olan bal, sporcuların performansını, dayanıklılığını ve kas yorgunluğunu anında arttırmakta etkili olduğu bilinmektedir. Doğal şekerler, egzersiz sırasında yorgunluğun önlenmesinde önemli bir rol oynar. Baldaki glikoz, vücut tarafından hızlı bir şekilde emilir ve anında bir enerji artışı sağlar, fruktoz ise daha fazla enerji sağlayarak daha yavaş emilir. Balın kan şekeri seviyelerinin diğer şeker türlerine kıyasla oldukça sabit kaldığı da bilinmektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Balın birçok sağlık yararları arasında en etkileyici olan şey, balın güçlü bir bağışıklık sistemi güçlendiricisi olmasıdır. Antioksidan ve anti-bakteriyel özellikleri sindirim sistemini geliştirmeye yardımcıdır. Sağlıklı kalmanıza ve hastalıklarla savaşmanızda etkilidir.

Bal Anti-Kanserdir

Bal kanserle savaşmaya yardım edebilir mi? Evet bal kanserojen önleyici ve anti-tümör özelliklerine sahiptir. Balın tümör ve kanserin önlenmesi ve ilerlemesindeki potansiyel rolüne işaret eden çok fazla çalışma vardır.

Bal beyni güçlendirir

Çalışmalar balın kognitif düşüş ve demansı önleyebilecek ve beynin kolinerjik sistemini ve dolaşımını artırabilen doğal antioksidan ve terapötik özelliklere sahip olduğunu göstermiştir.

Gastrik sorunları tedavi ediyor

Çocuklarda ve yetişkinlerde mide problemleri yaygındır. Balda bulunan antimikrobiyal ve antioksidan bileşenler sayesinde, mide komplikasyonlarını organik olarak tedavi edebilirsiniz.

İshal süresini azaltır

Balda yapılan araştırmaya dayalı incelemelere göre, ishalin şiddetini ve süresini azalttığını göstermiştir. Bal ayrıca, ishal olduğunda özellikle yararlı olan potasyum ve su alımını arttırır. Ayrıca balın, yaygın olarak ishale neden olan patojenlerin etkilerini bloke etme yeteneğini de gösterdiğini ortaya koymuştur.

Vitaminler ve mineraller açısından zengindir

Yaygın olarak bal, C vitamini, kalsiyum, demir, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum, B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri içerir.

Antiseptik özellik

Bal, anti-bakteriyel ve anti-fungal özelliklere sahiptir, bu yüzden geleneksel ilaçlarda doğal bir antiseptik olarak kullanılır.

Antioksidan özellikleri

Serbest radikallerin vücuttan uzaklaştırılmasında çok etkili olan nutrasötikler içerir.

Cildi temizler

İltihap önleyici ve bakterileri temizleyen yapısı nedeniyle bal sivilce tedavisi için önerilen doğal ürünler arasındadır. Ballı yüz maskeleri sivilce, akne oluşumunu tetikleyen bakteri birikimini engellerken mevcut sivilcelerin daha kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca nemi hapsederek cildin daha yumuşak olmasını sağlar.

Enfeksiyonlar için bal

Bakteri, çeşitli enfeksiyon türlerinin başlıca nedenidir. Vücudunuzu bu enfeksiyonlardan sadece günlük diyetinize bal ekleyerek önleyebilirsiniz. Antibakteriyel özellikleri sayesinde vücudunuzun daha fazla zarar görmesini engelleyen çeşitli enfeksiyonlara karşı bir kalkan görevi görür.

BALIN ZARARLARI

- Fazla kilolu ve şeker hastalığı olan kişilerin bal tüketmesi önerilmez.

- 1 yaşından küçük çocuklara bal yedirilmesi sakıncalıdır.

- Fazla tüketimlerde kusma, yüksek ateş, ishal, baş dönmesi gibi rahatsızlıklara neden olabilmektedir.

- Yüksek kalorili olduğu için kilo alımını hızlandırır.

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