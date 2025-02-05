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        Edirne'de Balkan Halk Oyunları Festivali başladı

        Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen Balkan Halk Oyunları Festivali, bugün farklı yerleşkelerde yapılan gösterilerle başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:49 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:49
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        Balkan Halk Oyunları Festivali başladı
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        Edirne'de Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen Balkan Halk Oyunları Festivali, bugün farklı yerleşkelerde yapılan gösterilerle başladı.

        Festivalde Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Moldova, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan gelen 24 ekip yer alıyor. Festivalin resmi açılışı yarın Balkan Kongre Merkezinde yapılacak.

        6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü olması nedeniyle yarın sadece açılış konuşmaları yapılacak, katılımcılara teşekkür belgesi verilecek.

        7 Şubat Cuma günü ise Festival, Edirne merkez ve ilçelerine yayılan geniş bir gösteri programına sahne olacak.

        Festivale katılan ekipler, üniversitenin farklı yerleşkelerinde kendi kültürlerini yansıtan gösteriler yapacak.

        8 Şubat Cumartesi günü ise Selimiye Meydanı'ndan başlayıp Saraçlar Caddesi'ne kadar devam eden bir kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

        Yine aynı gün şehrin farklı noktaları ile Karaağaç yerleşkesinde yapılacak gösterilerin ardından saat 19.00'da gala gecesi ile festival sona erecek.

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