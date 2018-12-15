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Kosova parlamentosunun, Kosova ordusunun kurulması yönündeki tasarıyı onaylamasının ardından Balkanlar'da tansiyon yükseldi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg kararı 'zamansız' olarak nitelerken, Belgrad yönetimi kararı "Bölgedeki barış ve istikrara doğrudan tehdit" olarak niteledi.
Sırbistan, yeni ordu kararının 1998-1999'daki Kosova bağımsızlık savaşını sonlandıran BM tasarısını ihlal ettiğini öne sürdü. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, askeri müdahalenin de masadaki seçeneklerden biri olduğunu söyledi.
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Kosova sınırındaki Sırp birliklerini ziyaret etti. Vucic'in danışmanlarından Selakovic, Sırbistan'ın Kosova'ya askeri güç gönderebileceğini ya da Kosova'yı işgal edilmiş bölge olarak ilan edebileceğini söyledi.
Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ise Sırbistan'ın BM Güvenlik Konseyi'nde acil oturum talep edeceğini belirtti.
Sırpların yoğun olarak yaşadığı kuzey Kosova'daki Sırp liderlerden biri olan Goran Rakic, Priştina yönetiminin barış istemediğini açık bir şekilde gösterdiğini belirterek, Kosova'daki Sırpları itidale çağırdı. Kosova'nın kuzey bölgelerinde yaşayan Sırplar, Sırbistan bayraklarıyla sokaklara çıkarken, etnik olarak bölünmüş Mitrovica kentinde NATO öncülüğündeki barış gücü askerleri bir köprüye konuşlandırıldı.
Kosova'ya yönelik bir Sırbistan müdahalesi aynı zamanda Sırp ordusuyla NATO barış gücü arasında doğrudan çatışma anlamına da gelebilir. Kosova'da 1999'dan bu yana aralarından ABD askerlerinin de bulunduğu binlerce NATO barış gücü askeri bulunuyor.
Kosova, 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmiş ancak bu eylem Belgrad yönetimi ve müttefiki Rusya tarafından tanınmamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kosova ordusu kararını kınarken ordunun dağıtılması gerektiğini savundu.
ABD ise ordu kararının Kosova'nın egemenlik hakkı olduğunu belirten bir açıklama yayınladı.
Kosova parlamentosundaki 120 vekilden 107'si 4000 kişiden oluşan Kosova güvenlik gücünü düzenli ve hafif silahlandırılmış bir orduya çeviren tasarıya onay vermişti. Etnik Sırp siyasetçiler oylamayı boykot etmişti.
Sırbistan yönetimi kararın, ülkenin kuzeyindeki etnik Sırpları ülke dışına çıkarma çabalarının bir adımı olarak görüyor. Priştina yönetimi ise iddiaları reddediyor.
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