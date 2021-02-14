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Balkanlar üzerinden gelen kar, Edirne'nin ardından Tekirdağ ve Kırklareli'de de etkili olmaya başladı

Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan kar yağışı, Edirne'nin ardından Tekirdağ ve Kırklareli'de de etkili olmaya başladı. Tekirdağ'da kar, saat 22.00'den itibaren etkisini göstermeye başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boş kalan sokaklar da park halindeki araçların üzeri karla kaplanmaya başladı

Balkanlar üzerinden gelen kar, Edirne'nin ardından Tekirdağ ve Kırklareli'de de etkili olmaya başladı
Genel

Karayolları ve belediye ekipleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesi yaptığı uyarılar sonucu hazırlıklarını tamamlayarak kara karşı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır bekletiliyor.

ÇORLU KARDAN DÜŞEN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de kar etkili olurken, kısa sürede evlerin çatıları ile araçların üzeri beyaza büründü. Hava sıcaklığı eksi 3 derece olan ilçe karın başlamasıyla beyaza büründü. Kar nedeniyle kısa sürede evlerin çatıları ve araçların üzerleri beyaza büründü. Kar kalığının 10 santimi bulduğu ilçede belediye ile karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama yaptı.

İşten evine gitmek için yola çıkar bir vatandaş ise kaldırımın kaygan olması nedeniyle düşmesi sonucu yaralandı. Olayı balkondan gören bir vatandaşın haber verdiği sağlık ekiplerinin gelmesiyle düşen vatandaş hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Düşen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TEKİRDAĞ- ÇANAKKALE KARAYOLUNDA KAR TEMİZLİĞİ

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar, özellikle ilçe merkezi ile Malkara-Çanakkale karayolu üzerindeki sürücülere zorluk yaşattı. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Malkara Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri olası kazalara karşı denetimlerini artırdı. Ekipler, ilçe merkezi ve karayolunun trafiğe kapanmaması için kar küreme araçlarıyla önlem aldığı ve tuzlama çalışması yaptığı görüldü. Karayolları ekiplerinin yolun açık tutması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

KEŞAN DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Edirne'nin Keşan ilçesi tipi şeklinde yağan karla beyaza büründü. Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren ilçede kar tipi şeklinde etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye indiği şehirde kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. İl Özel İdare ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması için hazır bekletiliyor.

ÇANAKKALE'DE KAR YAĞIŞI

Çanakkale’de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından Çanakkale genelinde kar yağışı başladı. Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde, Ayvacık, Lapseki, Çan ve Yenice ilçelerinde etkisini gösterdi. Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 142. Şube Şefliği ekipleri şehirlerarası yollarda tuzlama çalışmalarına başlarken, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube ekipleri de yol kontrollerini sağlıyor.

KAR, DON VE BUZLANMA UYARISI

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamayla vatandaşlar don ve buzlanma olaylarına karşı uyarıldı. Valilikten yapılan açıklama şöyle;

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre bu geceden itibaren Çanakkale’de kar yağışı, don, buzlanmanın ve ani sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşlarımızın günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilememesi için, dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları, kural dışı ve trafik seyrini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları hususunda tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Olumsuz hava şartlarının ilimizi terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşlar, 24 saat esasına göre görev yapacaklardır. Vatandaşlarımızın, soğuk hava, kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde; ihtiyaç halinde 112 Acil Çağrı Merkezi aramaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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