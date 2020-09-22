İHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde, evlerinin balkonunda aşağıya düşen 5 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 9 Eylül tarihinde, ilçeye bağı Yemişlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2'inci kattaki evlerinin balkonunda bulunan Berkin Katreş (5),henüz belirlenemeyen sebepten dolayı balkonda aşağıya düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk olarak, Torbalı Devlet Hastanesi'ne ve ardından da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, son olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altında olan Katreş, tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Katreş'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.