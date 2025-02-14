BALSU GIDA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KODU NE?

Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde 45 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından yürütülecek olan halka arz, pay başına 17,57 TL sabit fiyat üzerinden gerçekleştirilecek.

Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu “BALSU” olarak belirlendi.

Halka arz büyüklüğü 4,8 milyar TL olarak açıklanan şirketin satış sonrası halka açıklık oranının yüzde 25 olması bekleniyor.