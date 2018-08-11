Baltika Kaliningrad - Petrotrest karşılaşma önü

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Baltika Kaliningrad, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Petrotrest takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Baltika Kaliningrad 2 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Petrotrest 10 puanda ve 3. sırada. Baltika Kaliningrad son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Petrotrest, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 677 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Baltika Kaliningrad kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.90, Petrotrest sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

Baltika Kaliningrad son hafta oynanan Avangard Kursk maçında 1-0 kazandı.

Petrotrest ise Luch Vladivostok maçında 3-2 kazandı.

Baltika Kaliningrad, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Petrotrest, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Petrotrest, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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