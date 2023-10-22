Dünyanın dört bir yanında binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
ABD, İngiltere, Hollanda, Peru ve daha birçok ülkede bir araya gelen binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak devam ederken, dünyanın dört bir yanında binlerce insan Filistin'e destek olmak için bir araya geldi.
ABD'nin başkenti Washington'da, New York'ta, Los Angeles'da çok sayıda vatandaş Filistin'e destek için toplandı.
İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Kanada'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisinde bir araya geldi.
Peru ve Kolombiya'da da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.