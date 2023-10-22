Dünyanın dört bir yanında binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı

Dünyanın dört bir yanında binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı

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7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak devam ederken, dünyanın dört bir yanında binlerce insan Filistin'e destek olmak için bir araya geldi.