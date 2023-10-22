Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek: İsrail birçok bölgeyi tahliye ediyor

        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek: İsrail birçok bölgeyi tahliye ediyor

        İsrail-Hamas çatışmaları 16 gündür devam ederken zaman zaman İsrail-Lübnan sınırında da tansiyon yükseliyor. Sınırda karşılıklı saldırılar yaşanırken İsrail, Lübnan sınırındaki 14 yerleşim yerini daha tahliye edeceklerini duyurdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.10.2023 - 10:41 Güncelleme: 22.10.2023 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırında 14 yerleşim yerinin daha tahliye edileceğini duyurdu.

        2

        IDF'ten yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı Ulusal Acil Durum Otoritesi (EIA) ve IDF, kuzey sakinlerinin tahliyesine yönelik plana yeni yerleşim birimlerinin eklendiğini duyurdu. Yerleşim yerlerinin eklenmesi Savunma Bakanı Yoav Galant tarafından onaylandı. Kuzey Komutanlığı kısa bir süre önce konsey başkanlarını karardan haberdar etti. Program yerel yönetimler, Turizm Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından yönetilecek" denildi.

        3

        28 YERLEŞİM YERİNİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

        IDF, daha önce yine Lübnan sınırında 28 yerleşim yerinin tahliyesine karar vermişti.

        4

        3 İSRAİL ASKERİ YARALANDI

        İsrail ordusu, 3 askerinin, Lübnan'ın güneyinden düzenlenen tanksavar füze saldırısında yaralandığını bildirdi.

        5

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, cumartesi akşamı, Lübnan sınırındaki Beram bölgesine düzenlenen tanksavar füze saldırısında 1'i ağır 3 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

        6

        Açıklamada ayrıca, karadan havaya füze fırlatan askeri bir nokta da dahil olmak üzere Hizbullah'a ait bazı hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

        7

        İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 18 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

        Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız Haberi Görüntüle
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı Haberi Görüntüle
        #lübnan
        #israil
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        İsrail, Gazze'de 26 camiyi tamamen yıktı
        İsrail, Gazze'de 26 camiyi tamamen yıktı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        "Salı ve ötesi"
        "Salı ve ötesi"
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu