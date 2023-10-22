Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek: İsrail birçok bölgeyi tahliye ediyor
İsrail-Hamas çatışmaları 16 gündür devam ederken zaman zaman İsrail-Lübnan sınırında da tansiyon yükseliyor. Sınırda karşılıklı saldırılar yaşanırken İsrail, Lübnan sınırındaki 14 yerleşim yerini daha tahliye edeceklerini duyurdu
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırında 14 yerleşim yerinin daha tahliye edileceğini duyurdu.
IDF'ten yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı Ulusal Acil Durum Otoritesi (EIA) ve IDF, kuzey sakinlerinin tahliyesine yönelik plana yeni yerleşim birimlerinin eklendiğini duyurdu. Yerleşim yerlerinin eklenmesi Savunma Bakanı Yoav Galant tarafından onaylandı. Kuzey Komutanlığı kısa bir süre önce konsey başkanlarını karardan haberdar etti. Program yerel yönetimler, Turizm Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından yönetilecek" denildi.
28 YERLEŞİM YERİNİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLMİŞTİ
IDF, daha önce yine Lübnan sınırında 28 yerleşim yerinin tahliyesine karar vermişti.
3 İSRAİL ASKERİ YARALANDI
İsrail ordusu, 3 askerinin, Lübnan'ın güneyinden düzenlenen tanksavar füze saldırısında yaralandığını bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, cumartesi akşamı, Lübnan sınırındaki Beram bölgesine düzenlenen tanksavar füze saldırısında 1'i ağır 3 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, karadan havaya füze fırlatan askeri bir nokta da dahil olmak üzere Hizbullah'a ait bazı hedeflerin vurulduğu kaydedildi.
İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 18 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.