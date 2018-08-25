Baltika Kaliningrad - Shinnik sahaya çıkıyor

Rusya FNL maçında Baltika Kaliningrad ile Shinnik, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Baltika Kaliningrad 6 puanla 17. sırada, Shinnik 11 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Baltika Kaliningrad, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Shinnik son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 586. İddaa'da Baltika Kaliningrad kazanır 1.65, berabere biter 3.00, Shinnik kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Baltika Kaliningrad son hafta oynanan Shinnik maçında 0-0 berabere kaldı.

Shinnik ise Baltika Kaliningrad karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Baltika Kaliningrad, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 4 gol yedi.

Shinnik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shinnik, 4 gol atarken 4 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ