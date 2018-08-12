Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına düzenlenen 59. Geleneksel Kurtdereli Güreşlerinde minik 2 boyda müsabaka sonunda rakibine yenilen Yalova Altınova Spor Kulübü sporcusu Güven Can Türkoğlu, uzun süre ağladı. İHA'nın haberine göre, hocaları tarafından sakinleştirilemeyen güreşçiyi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da er meydanına inerek sakinleştirmeye çalıştı.



Uzun süre ağalayan Türkoğlu'nu teskin etmeye çalışan Başkan Kafaoğlu, "Ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Gerekirse sen büyük pehlivan olacaksın" dedi.



Bir türlü sakinleşmeyen Güven Can Türkoğlu, "Ya yenildim. Bana ne ya ben derece yapacaktım" diye ağladı.



Kafaoğlu ise, "Rahat ol. Güreşte yenilmek de vardır, yenmek de. Gerekirse daha büyük pehlivan olacaksın. Rahat ol oğlum" şeklinde teselli etti.

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