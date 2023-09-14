Bandırma'da mahallenin altından tren tüneli geçiyor

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Tünele ilişkin anılarından bahseden Şentürk, "Çok enteresandır, misafirliğe gelen dostlarımız akrabalarımız, trenin sesinden uyuyamadıklarından şikayet ederler, bizim neden bundan şikayet etmediğimize şaşar kalırlardı. Oysa tünelden gelen o ses bize ninni gibi gelirdi" dedi.