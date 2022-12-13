Bangladeşli bilim insanları ağız yoluyla alınabilen çocuk felci aşısı geliştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Bangladeşli bilim insanları ağız yoluyla alınabilen çocuk felci aşısı geliştirdi

Bangladeş'te ilk kez aşılanacak yeni doğan çocuklarda yüzde 99 koruyucu antikor geliştiren ve ağızdan alınabilen çocuk felci aşısı geliştirildi

Bangladeşli bilim insanları ağız yoluyla alınabilen çocuk felci aşısı geliştirdi
Bangladeşli bilim insanları ağız yoluyla alınabilen çocuk felci aşısı geliştirdi
0:00 / 0:00
AA

Bill & Melinda Gates Vakfı'nın finanse ettiği ve katılımcısı olduğu yeni çalışma, Dakka merkezli Bangladeş Uluslararası İshal Hastalıkları Araştırma Merkezi (ICDDR,B), ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Seul'deki Uluslararası Aşı Enstitüsü ile işbirliği içinde yürütüldü.

Çalışma çerçevesinde geliştirilen ağız yoluyla alınabilen aşının kullanımına Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) onay verdiği belirtildi.

Tip 2 çocuk felci virüsü olarak bilinen çocuk felcine karşı yeni geliştirilen aşının, ilk kez aşılanacak yeni doğanlarda yüzde 99 koruyucu antikor geliştirdiği görüldü.

DENEMELERDE İLACI HAMİLELER KULLANDI

Bangladeş'te yapılan çalışma kapsamında, Eylül 2020'den Ağustos 2021'e kadar aşının 2'nci aşama denemesi yapıldı.

327 kadına iki doz aşı ya da plasebo verilerek sonuçlarda kadınların 325'inin hastalığa karşı bağışıklık oluşturduğu tespit edildi.

ICDDR,B'de Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Dr. K. Zaman, "Bu, hamileliğin son üç ayında anne ve bebekleri üzerinde yapılan ilk çalışma olup ilk kez bir oral aşının güvenli olduğunu aynı zamanda da yüzde 99 antikor ürettiğini gösteriyor" ifadesinde bulundu.

450 milyondan fazla aşı dozunun onaylandığını söyleyen Zaman, "Yeni oral çocuk felci aşısı, risk altındaki topluluklarda çocuk felci bulaşma riskini durdurmak için en çok aşılanması gereken yaş grubunda güvenli ve bağışıklık kazandırıyor” dedi.

CDC'ye göre, dünya çapında çocuk felci vakalarının sayısı 1988'de yaklaşık 350 bin iken 2021'de 6'ya düştü.

Çalışma, hakemli tıp dergisi The Lancet'te yayımlandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sağlık Bakanlığı'ndan "takviye edici gıda" uyarısı!
SAĞLIK Bakanlık'tan "takviye edici gıda" uyarısı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika ilaç sıkıntısı açıklaması - Haberler
SAĞLIK Bakan Koca'dan ilaç sıkıntısı açıklaması
Sigaranın omuz lif ve tendon yırtıklarına da neden olduğunu biliyor muydunuz?
SAĞLIK Hiç akla gelir miydi? Bunu bile yapıyormuş!
Türkiye'deki HPV aşısında uygulama ne olacak? HPV aşısı fiyatı ne kadar? HPV aşısı nasıl olunur, kaç doz? - Son dakika haberi
SAĞLIK Türkiye'deki HPV aşısında uygulama ne olacak? Bugün ücretli ama. ...
Şiddetli ve düzensiz adet dönemi yaşayanlar dikkat! Bu belirtiler, hastalığın habercisi olabilir!
SAĞLIK Şiddetli ve düzensiz adet dönemi yaşayanlar dikkat! ...
Şekeri bıraktığınız zaman vücudunuzda olan değişimleri görünce, kendi isteğinizle tatlıdan uzak duracaksınız!
SAĞLIK Şekeri bıraktığınız zaman vücudunuzda olan ...
Evinizde bile yetişebilen şifalı meyve! Doğal enfeksiyon öldürücü: Obeziteyle savaşıyor, kanser riskini azaltıyor!
SAĞLIK Evinizde bile yetişebilen şifalı meyve! Doğal ...
Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinler tüm mide rahatsızlıklarına son veriyor!
SAĞLIK Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinler tüm mide ...
Her gün süt içerseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?
SAĞLIK Her gün süt içerseniz vücudunuzda ne gibi ...
Patatesin yanına bu meyveyi koyunca olanlara inanamayacaksınız! Patatesle ilgili daha önce neden duymadım diyeceğiniz ilginç bilgiler
SAĞLIK Patatesin yanına bu meyveyi koyunca olanlara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.