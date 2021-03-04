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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 593 milyar liraya yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 84 milyar 26 milyon lira artarak 3 trilyon 592 milyar 681 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 593 milyar liraya yükseldi
AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 26 Şubat ile biten haftada 84 milyar 26 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 508 milyar 655 milyon liradan 3 trilyon 592 milyar 681 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 84 milyar 546 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,5 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 444 milyar 55 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 26 Şubat ile biten haftada 3 milyar 422 milyon lira artarak 682 milyar 223 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 276 milyar 370 milyon lirası konut, 12 milyar 390 milyon lirası taşıt ve 393 milyar 462 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 10 milyar lira artarak 589 milyar 823 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,6 yükselerek 147 milyar 540 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 62 milyar 395 milyon lirası taksitli, 85 milyar 145 milyon lirası taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 576 milyon lira artarak 151 milyar 250 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 897 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 131 milyon lira yükselerek 774 milyar 772 milyon lira oldu.

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