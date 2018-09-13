Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 7 Eylül ile biten haftada 29 milyar 401 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 772 milyar 47 milyon liradan 2 trilyon 742 milyar 646 milyon liraya geriledi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 88 milyar 570 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 498 milyar 875 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 26 milyar 741 milyon liralık düşüş yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,13 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 341 milyar 837 milyon liraya düştü.

TÜKETİCİ KREDİLERİ GERİLEDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 7 Eylül ile biten haftada 1 milyar 77 milyon lira azalarak 419 milyar 461 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 198 milyar 659 milyon lirası konut, 6 milyar 903 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 899 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 833 milyon lira azalarak 394 milyar 503 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,01 azalışla 98 milyar 263 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 44 milyar 302 milyon lirası taksitli, 53 milyar 961 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 7 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,29 artarak 23 milyar 304 milyon liraya ulaştı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,11 yükselişle 471 milyar 549 milyon liradan 472 milyar 49 milyon liraya çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ