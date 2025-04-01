Bu sene 30 Mart ile 1 Nisan arasında idrak edilen Ramazan Bayramı resmi tatil olarak ilan edildi ancak tatil, idari izin ile birleştirilerek 9 güne çıkarıldı. Bu nedenle vatandaşlar bankaların çalışma saatini merak ediyor. Peki, bankalar ne zaman açılacak, idari tatilde bankalar çalışacak mı?