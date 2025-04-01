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        Haberler Bilgi Gündem Bankalar ne zaman açılacak? İdari tatilde bankalar çalışıyor mu, özel ve kamu bankaları açık olacak mı?

        Bankalar ne zaman açılacak? İdari tatilde bankalar çalışıyor mu?

        Bu yıl 30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında kutlanan Ramazan Bayramı, resmi tatil olarak ilan edildi. Ancak tatil, idari izinle birleştirilerek toplamda 9 güne uzatıldı. Bu nedenle bankada işi olan vatandaşlar, idari tatil süresi boyunca bankaların çalışma saatini merak ediyor. Peki, bankalar bayram sonrası ne zaman açılacak? İdari izin sürecinde bankalar hizmet verecek mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 13:41 Güncelleme: 01.04.2025 - 13:41
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        Bu sene 30 Mart ile 1 Nisan arasında idrak edilen Ramazan Bayramı resmi tatil olarak ilan edildi ancak tatil, idari izin ile birleştirilerek 9 güne çıkarıldı. Bu nedenle vatandaşlar bankaların çalışma saatini merak ediyor. Peki, bankalar ne zaman açılacak, idari tatilde bankalar çalışacak mı?

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        BANKALAR NE ZAMAN AÇILIYOR, İDARİ TATİLDE KAPALI MI?

        Resmi Ramazan Bayramı tatili 1 Nisan itibarıyla bitiyor. Özel bankalar resmi tatilin bitmesiyle hizmet vermeye devam edecek.

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        HANGİ BANKALAR İDARİ TATİL SÜRESİNCE KAPALI OLACAK?

        Kamu sektörüne özel olarak verilen idari tatil, kamu bankalarını da etkiliyor. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank idari tatilde kapalı olacak ancak 7 Nisan 2025 tarihinde normal mesai saatine devam edecek.

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