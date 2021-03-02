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Bankamatiğe para yatırdı hem kart bilgileri hem de şifresi kopyalandı, ertesi gün de hesabı boşaltıldı

İstanbul'da yaşayan emekli bir vatandaş bankamatiğe para yatırdı, ertesi gün hesabı boşaltıldı. Kartı kopyalanan Elvan Güngör 'Ben yandım siz yanmayın' diyerek başından geçenleri anlattı

Bankamatiğe para yatırdı hem kart bilgileri hem de şifresi kopyalandı, ertesi gün de hesabı boşaltıldı
HABERTURK.COM

Show Haber'den Uğur Alattinoğlu'nun haberine göre İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan emekli vatandaş Elvan Güngör, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir bankamatiğe para yatırdı hem kart bilgileri hem de hesabı kopyalandı.

SMS MESAJINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Güngör, başına geleni akşama doğru gelen SMS telefon mesajıyla anladı. Mesajda "Kartınızla 1500 lira tutarındaki denen işlem bilginiz dışındaysa" notu düşülmüştü.

ÜST ÜSTE BEŞ KEZ PARA ÇEKMİŞLER

Bu mesajla şoke olan Güngör, "Panik halinde bankayı aradım" diye konuştu. Ancak bütün parası 3 dakika içinde boşalmış ve beş kez üstüste para çekilmiş ve faizli kredi kullandı.

Soluğu savcılıkta alan Elvan Güngör kendisine bunu yapanların bir an önce yakalanmasını istedi.

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