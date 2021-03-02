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Show Haber'den Uğur Alattinoğlu'nun haberine göre İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan emekli vatandaş Elvan Güngör, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir bankamatiğe para yatırdı hem kart bilgileri hem de hesabı kopyalandı.

SMS MESAJINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Güngör, başına geleni akşama doğru gelen SMS telefon mesajıyla anladı. Mesajda "Kartınızla 1500 lira tutarındaki denen işlem bilginiz dışındaysa" notu düşülmüştü.

ÜST ÜSTE BEŞ KEZ PARA ÇEKMİŞLER

Bu mesajla şoke olan Güngör, "Panik halinde bankayı aradım" diye konuştu. Ancak bütün parası 3 dakika içinde boşalmış ve beş kez üstüste para çekilmiş ve faizli kredi kullandı.

Soluğu savcılıkta alan Elvan Güngör kendisine bunu yapanların bir an önce yakalanmasını istedi.