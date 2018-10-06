Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseri Londra'daki Sothbey's müzayede evinde açık artırmaya çıktı.

Bir kız çocuğunu kalp şeklindeki bir balona erişmeye çalışırken tasvir eden eser, 1.2 milyon euroya alıcı buldu.

Ancak 2006 tarihli eser, satıldıktan birkaç dakika sonra eserin çerçevesi içine gizlenmiş kağıt imha makinesi vasıtasıyla kendi kendini yok etti.

Kimliği bilinmeyen gizemli sanatçı Banksy o anı Instagram hesabından " Gidiyor, gidiyor, gitti…" mesajıyla paylaştı.

BANKSYLENDİK'

Sotheby's'in üst düzey yöneticisi Alex Branczik açıklamasında "Öyle görünüyor ki Banksylendik' dedi.

Kırmızı Balonlu Kız'ı satın alan alıcının kimliği açıklanmazken eserin satışının tamamlanıp tamamlanmadığı da netleşmiş değil.

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