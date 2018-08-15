Mart ayında New York’ta ortaya çıkan, ardından haziranda Fransız hükûmetini çizdiği duvar resimleriyle eleştiren Banksy, tekrar İngiltere sokaklarında.

Bristol’de Clevedon kasabasında bir elektrik direği üzerine yaptığı çizim, Banksy’nin Instagram hesabında yayınlandı.

Paylaşılan fotoğrafta Banksy’nin çizimi olan levha ve altında el ele yürüyen yaşlı bir kadın ve adam görülüyor. Arka planda uzun bir yol ve bir dizi ev görülüyor.

Fotoğrafın altına yapılan yorumlarda Banksy hayranları, bu yolun Clevedon, North Somerset’te olduğu yazıyor. Eserin bulunduğu yere olanlar ise, fotoğraf paylaşılır paylaşılmaz oraya gittiklerini ve eserin yerinde bulunmadığını belirttiler.

Tabelada eski nesilleri sırtında taşıyan iki genç tasvir edilmiş. Sosyal medyaya göre çalışma, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliğinden çekilmesi olayı Brexit’ten ilham alındı.

Çalışmanın asıl anlamı açıklanmazken, Banksy’nin genelde eserlerinin siyaset ve toplumsal konular üzerine olması, tahminlerin doğru olabileceğini düşündürüyor.