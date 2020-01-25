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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Banu Alkan, önceki gece Etiler'deki bir restoranda objektiflere yansıdı. Sahne sonrası bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Banu Alkan'ın keyifli olduğu görüldü.

"ÇOK HAKLI"

Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplayan Banu Alkan, Bülent Ersoy ile arasındaki ıstakoz polemiği hakkında konuştu. Ersoy'un "Bana nasıl ıstakoz yemeyi öğretmiş bilemedim. Kötülükle söylememiştir. O lezzetini bilir. Onun yaşı kaç, benim yaşım kaç. O bence latife yapmıştır. O gerçekten ihtişamlı bir hayat yaşadı. Damak zevkini bilir" sözlerine Alkan, "Çok doğru, çok haklı" diyerek cevap verdi.

"GENÇ KIZLIĞIMI YAŞAYAMADIM"

Şov programıyla televizyonlara döneceğini söyleyen Banu Alkan, "Banu Alkan ile dünya şov geliyor. Afrodit şov" dedi. Dizi teklifleri aldığını söyleyen Alkan, "Ben dizi yapmıyorum. Hep teklif var. Genç kızlığımı yaşayamadım film çekmekten" şeklinde konuştu.

"KENDİ HAYATIMI FİLM YAPACAĞIM"

Kendi hayatını anlatan film çekeceğini söyleyen Alkan, yönetmenliğini de kendisinin yapacağını belirtti. Banu Alkan, "Sinema filmim geliyor. Kendi hayatımı film yapacağım. Yönetmenliğini de ben yapacağım" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar’ın, "Türkiye’nin en güzel kadını benim" açıklaması hakkında Banu Alkan, "Hülya Avşar'a bir türlü bir şey öğretemedim. Banu Alkan'dan sonra gelir" şeklinde konuştu.