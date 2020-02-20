Kim'den kaçamak 'Sevgililer Günü'

Med Yapım imzalı, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği, yakında FOX'ta başlayacak olan Türk yapımı dram dizisidir. Başrollerini Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük paylaşıyor. İşte Baraj dizisi hakkında merak edilenler...

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI

Biran Damla Yılmaz (Aysel)

Feyyaz Duman (Nazım)

Burak Yörük (Kadir)

Sumru Yavrucuk (Zerrin)

Tuna Orhan (Ekrem)

Sait Genay (Orhan)

Mesut Yılmaz (İsmet)

İhsan İlhan (Yaşar)

İman Casablanca (Ümran)

Batuhan Yüzgüleç (İbrahim)

Şamil Kafkas (Halil)ç

Şamil Kafkas

BARAJ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Baraj'ın henüz ne zaman başlayacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.