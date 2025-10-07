Baraj doluluk oranı 7 Ekim 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ tarafından İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. Barajlar, içme suyu, sanayi suyu ve tarımsal sulama için düzenli ve güvenli su temin ediyor. Özellikle yağışın az olduğu mevsimlerde su ihtiyacını karşılamak için hayati rol oynuyor. Peki, 7 Ekim baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?