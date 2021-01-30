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Baraj doluluk oranları son durum: Damla damla oluyor! İSKİ baraj doluluk tablosu

Baraj doluluk oranları yükseliyor. Ocak ayının başında yüzde 19'lara kadar düşen doluluk oranları son yağışlarla birlikte yükselmeye başladı. Peki, bugün İSKİ baraj doluluk tablosuna göre doluluk oranları son durum nasıl?

Baraj doluluk oranları son durum: Damla damla oluyor! İSKİ baraj doluluk tablosu

İstanbul baraj doluluk oranları son yağışlarla beraber en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere yeni yıla sıcak ve kurak bir havanın etkisi altında başlayan İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 20'nin altına kadar gerilemişti.

Barajlar alarm verirken İstanbullular susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya gelmişlerdi. Ancak ayın 10'undan itibaren aralıklarla devam eden yağışlar İstanbullulara derin bir nefes aldırdı.

Peki, İstanbul barajları ne kadar doldu? Yağan yağışlar baraj doluluk oranları üzerinde ne kadar etkili oldu? Merak edenler için

İSKİ tarafından hazırlanan güncel baraj doluluk oranlarını haberimizde derledik. İşte, 30 Ocak İSKİ baraj doluluk oranları...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI - 30 OCAK

Bugün İSKİ tarafından kaydedilen son verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 38,86'ya ulaşmış durumda. Geçen yıl aynı gün ise baraj doluluk oranı yüzde 56,12 olarak kaydedilmişti. 2014 yılında İstanbul baraj doluluk oranı 30 Ocak tarihinde yüzde 33,22 olarak kaydedilmişti. Bu veri ise son on yılda günümüze en yakın veri olarak kayıtlara geçti.

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