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        Haberler Gündem Çevre Baraj doluluk oranı | İSKİ açıkladı! Barajlarda alarm veriliyor! Doluluk oranı yüzde 19'la kritik seviyeye indi!

        Baraj doluluk oranı kritik seviyeye indi!

        Kurak günler geçiren mega kent İstanbul'da, barajlardaki su oranı gittikçe düşüyor. İSKİ verilerine göre 26 Ekim itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.89 oldu. Alibeyköy Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 21.73'e kadar düştü. Dron ile çekilen görüntülerde barajdaki suyun rengini değiştiği görüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 27.10.2023 - 07:59
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        Baraj doluluk oranı kritik seviyeye indi!
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        Mega kent İstanbul kurak bir sonbahar mevsimi geçiyor. Yeterli yağışların olmaması ve bilinçsiz su kullanımı barajlardaki su seviyesini hızla düşürmeye devam ediyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR

        İHA'da yer alan habere göre barajlardaki su seviyesi düşerken, "İstanbul'u susuz günler mi bekliyor" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 19.89'A GERİLEDİ

        İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 19.89 oldu. Bu oran son 10 yılın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti.

        SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ

        Öte yandan İSKİ verilerine göre, Alibey Barajı’ndaki su seviyesi ise yüzde 21.73 oldu. Suların çekildiği yerler ise dron ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde ayrıca suyun renginin değiştiği, bazı yerlerde ise toprakta çatlaklar oluştuğu görüldü.

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        BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

        Alibey Barajı yüzde 21.73

        Büyükçekmece Barajı yüzde 3.97

        Darlık Barajı yüzde 31.18

        Istrancalar Barajı yüzde 22.52

        Kazandere Barajı yüzde 6.32

        Elmalı Barajı yüzde 15.98

        Ömerli Barajı yüzde 42.61

        Pabuçdere Barajı yüzde 3.25

        Sazlıdere Barajı yüzde 4.94

        Terkos Barajı yüzde 9.43

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        #baraj doluluk
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