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Barajlar son yılın en düşük seviyesinde: Tarihi Çakmak Hattı ortaya çıktı

İstanbul'un barajları 10 yılın en düşük seviyesinde. Büyükçekmece Baraj gölünde su seviyesinin düşmesiyle tarihi Çakmak Hattı'nın bazı bölümleri ortaya çıktı. Baraj gölünde eskiden suyla dolu bazı alanlar adeta çöle döndü. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, "Su seviyemizin yüzde 30'un altına düşmesine rağmen kısa ve uzun vadede İstanbul için bir su sıkıntısı görmüyoruz." dedi.

Barajlar son yılın en düşük seviyesinde: Tarihi Çakmak Hattı ortaya çıktı
DHA

İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından Aralık ayında da yağış miktarının az olması nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranları her geçen gün azalıyor. İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 30.3 olarak kayıtlara geçti. Bu oran son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde barajlardaki doluluk oranı yüzde 52.84 olarak ölçülmüştü.

BÜYÜKÇEKMECE'DE SULAR ÇEKİLİNCE TARİHİ YAPILAR ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'un en büyük barajlarından biri olan Büyükçekmece baraj gölü de bu durumdan nasibini aldı. İSKİ verilerine göre barajdaki doluluk oranı yüzde 33.47 olarak ölçüldü. 2022 yılının Nisan ayında doluluk oranı yüzde 96'nın üzerine çıkmış, neredeyse baraj tamamen dolmuştu.

Barajdaki su seviyesindeki azalmanın ardından İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından gelebilecek bir saldırıyı Trakya'da durdurmak için yapılan tarihi "Çakmak" savunma hattının bazı bölümleri gün yüzüne çıktı. Su seviyesinin geri çekilmesiyle daha önce suyla dolu alanlar adeta çöle döndü. Bölgedeki son durum havadan görüntülendi.

İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI YÜZDE 36.51'LE TERKOS OLDU

İstanbul'un şu anda en fazla su bulunan barajı ise Terkos. İSKİ verilerine göre baraj gölü havzasında doluluk oranı yüzde 36.51. olarak ölçüldü.

Toplam kapasitesi 162 milyon metre küp olan Terkos'ta yaklaşık 59.23 milyon metreküp su kaldığı belirtildi. Ölçülen bu oran son 10 yılın ikinci en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

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