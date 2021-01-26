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Yağışlar sürüyor! İşte İstanbul'da barajlarda son durum! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen 17 günde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı artışı yüzde 14.21'e ulaştı.

ELMALI BARAJINDA DOLULUK YÜZDE 38

DHA'da yer alan habere göre İstanbul'un önemli ve büyük barajlarından Elmalı Barajı'nda daha önceden kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı. Elmalı Barajı'nda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 38'e ulaştı.

Elmalı Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi. Elmalı Barajında su seviyesinin yükseldiği, tahliye kapaklarının yakınında suyun üzerinin alglerle kaplı olduğu görüldü.

KAZANDERE BARAJI KURUMA NOKTASINA GELMİŞTİ

İstanbul'da şu anda en fazla doluluk oranına sahip barajı Istrancalar oldu. Istrancalar Barajında doluluk oranı yüzde 52.92 olarak kayıtlara geçti. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 11.16 ile Papuçdere Barajı oldu. Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 43.68, daha önce kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı'nda ise 35.66'ya ulaştı.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI

- Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 33.37



- Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 11.16



- Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 13.11



- Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 32.62



- Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 43.68



- Terkos barajı doluluk oranı yüzde 33.32



- Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 35.66



- Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 38.00



- Darlık barajı doluluk oranı yüzde 51.53



- Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 52.92