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Meteoroloji açıkladı! Marmara dikkat! Kar geri geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre çarşamba gününden itibaren Marmara bölgesi de dahil olmak üzere yurdun büyük bölümünde kar yağışı yeniden etkisini hissettirecek. Yağışların, cumartesi gününe kadar kar ve sağanak olarak süreceği belirtildi. Meteoroloji, Trakya bölgesi için "turuncu" uyarıda bulundu

KAR GERİ GELİYOR! Meteoroloji açıkladı! Trakya için
Meteoroloji açıkladı! Marmara dikkat! Kar geri geliyor!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; yarından itibaren yurt genelinde kar ve sağanak yağış bekleniyor.

MARMARA'DA YARIN KAR VAR

Yarın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritasına göre Marmara, İç Batı Anadolu, Orta Karadeniz'in yanı sıra Başkent'te kar yağışı öngörülüyor. Bunun yanında yurdun batı kesiminde sağanak yağış bekleniyor.

TRAKYA İÇİN "TURUNCU" UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü akşam saatlerinden itibaren Trakya için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan "turuncu" uyarıda, akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde görülecek kar yağışının yoğun (20-40 cm) gerçekleşmesi bekleniyor.

PERŞEMBE ETKİSİ DAHA DA ARTIYOR

Meteoroloji'nin verilerine göre kar yağışı perşembe günü İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin yanı sıra İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkisini daha da hissettiriyor.

CUMA GÜNÜ DOĞU'DA KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin 5 günlük haritasında cuma günü ise kar yağışının İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Güneydoğu'da karla karışık sağanak, Ege'de ise sağanak yağış bekleniyor.

CUMARTESİ MARMARA'DA SAĞAK VAR

Hafta sonu ise Marmara ve Ege'de sağanak yağış, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise yine kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların yağışlarla birlikte mevsim normallerinde seyredeceği, Doğu Anadolu'da biraz daha düşebileceği ifade ediliyor.

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