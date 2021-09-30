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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı hangi şehirde çekiliyor?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Sorusu gündemde. TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekim yeri merak konusu oldu. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi çekildiği yer...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı hangi şehirde çekiliyor?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi çekim yeri...

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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da gerçekleşiyor. Dizi için özel plato ve gemiler hazırlandı.

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