Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi çekim yeri...

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da gerçekleşiyor. Dizi için özel plato ve gemiler hazırlandı.