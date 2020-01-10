Barcelona ile Atletico Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede gol perdesini Koke açtı.

Oyuna 46. dakikada dahil olan Koke, aynı dakikada attığı golle Atletico Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Golün hazırlayıcısı ise Angel Correa oldu.

Barcelona bu gole 51. dakikada cevap verdi. Lionel Messi, skoru eşitleyen isim oldu.

Mücadelede dakikalar 62'yi gösterdiğinde bu yaz Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Antoine Griezmann sahne aldı ve Barcelona'yı 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmada 81. dakika oynanırken Atletico Madrid penaltı kazandı. Topun başına geçen Alvaro Morata hata yapmadı ve skoru eşitledi.

Mücadelede son dakikalara girilirken ilk golün hazırlayıcısı olan Angel Correa, skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti ve maçın sonucunu belirledi. 3-2'lik skorla Barcelona'yı mağlup eden Atletico Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'in rakibi oldu. Barcelona'nın 2 golü VAR incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı.

Atletico Madrid böylece finalde Real Madrid'in rakibi oldu. Yarı finalin ilk karşılaşmasında Valencia'yı 3-1 yenerek finale kalan Real Madrid ile Atletico Madrid takımları arasındaki final maçı 12 Ocak Pazar günü oynanacak.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ile anlaşarak Süper Kupa'ya 3 yıl boyunca ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, finalin kaybedenine 1,4 milyon avro, kazananı da 2 milyon avro ödül verecek.

İspanya Süper Kupasını en çok kazanan takım 13 kez ile Barcelona olurken, Real Madrid 10, Atletico Madrid de 2 kez bu kupayı kaldırdı.