Barcelona-Athletic Bilbao maçı Camp Nou'da oynanacak!

La Liga takımlarından Barcelona, Limak İnşaat tarafından iki yıl süren kapsamlı yenileme çalışmasının ardından yuvasına geçtiğimiz günlerde taraftara açık yapılan antrenmanla dönmüştü. Kulüpten bugün yapılan açıklamada ise stadyumda ilk resmi müsabakanın ligin 13. haftasına denk gelen 22 Kasım'da Athletic Bilbao'ya karşı oynanması planlandı.

"Dönüşü hayal etmiştik. İşte eve döndük" notuyla paylaşılan duyuruda bu kararın yerel makamlardan 45 bin 401 kişilik kapasite onayının da alındığı belirtildi.

Barcelona Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin olarak ise gerekli şartların sağlanması halinde Eintracht Frankfurt ile oynanacak karşılaşmanın Spotify Camp Nou'da oynanabilmesi için UEFA ile ortak çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.