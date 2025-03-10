Barcelona - Benfica maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar son turu ilk maçında rakibini 1-0 skorla mağlup etmeyi başaran Barcelona rövanş mücadelesinde avantajını koruyup, 'Devler Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Barcelona karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Barcelona-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?" İşte Barcelona-Benfica maçı muhtemel 11'leri...