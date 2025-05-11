Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler El Clasico'da ilk 11'de mi?
İspanya La Liga'nın 35. haftasında El Clasico heyecanı yaşanacak. Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Montjuic Olimpiyat Stadı'nda oynanacak bu dev maç öncesi gözler Carlo Ancelotti'nin kadro tercihine çevrildi. Milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu oldu. Bordo-lacivertliler 79 puanla lider durumdayken, eflatun-beyazlılar 75 puanla 2. sırada yer alıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler El Clasico'da oynayacak mı? İşte Barcelona - Real Madrid maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...
El Clasico için nefesler tutuldu. İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk mücadelesini doğrudan ilgilendiren dev maç, Barselona’daki Montjuic Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği ise en çok araştırılan konulardan biri oldu. El Clasico öncesi Katalan ekibi, eflatun beyazlıların 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler El Clasico’da oynayacak mı? İşte, Barcelona - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona - Real Madrid maçı, 11 Mayıs 2025 Pazar günü oynanacak ve saat 17.15'te başlayacak.
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Montjuic Olimpiyat Stadı'nda Barcelona - Real Madrid maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmada hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.
ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?
El Clasico'da milli futbolcu Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği merak konusu olurken, İspanya basınından Türk futbolseverlere müjdeli haber geldi.
El Chiringuito TV'de yer alan habere göre; 20 yaşındaki milli futbolcu, Barcelona maçına ilk 11'de başlayacak.
Arda bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 38 maça çıkarken, 5 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
Yükselen formuyla dikkat çeken genç yıldız, son oynanan Celta Vigo maçında 1 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından olmuştu.
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER
BARCELONA: Szczesny, Garcia, Cubarsi, Martinez, Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Ferran Torres.
REAL MADRİD: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Asencio, Garcia, Modric, Valverde, Arda Güler, Ceballos, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport ve S Sport Plus kanallarına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://ssport.tv/
https://www.ssportplus.com/