El Clasico için nefesler tutuldu. İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk mücadelesini doğrudan ilgilendiren dev maç, Barselona’daki Montjuic Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği ise en çok araştırılan konulardan biri oldu. El Clasico öncesi Katalan ekibi, eflatun beyazlıların 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler El Clasico’da oynayacak mı? İşte, Barcelona - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…