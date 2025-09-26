Barcelona'ya iki oyuncusundan kötü haber
Barcelona'da Real Oviedo karşılaşmasında sakatlık geçiren Raphinha 3 hafta, kaleci Joan Garcia ise 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Giriş: 26.09.2025 - 18:23 Güncelleme: 26.09.2025 - 18:23
İspanyol devi Barcelona, Real Oviedo karşılaşmasında sakatlık geçiren iki oyuncusundan kötü haber aldı.
Katalan ekibinin ligin 6. haftasında oynadığı Real Oviedo maçında Raphinha ve Joan Garcia sakatlık yaşamıştı.
Barcelona, Raphinha'nın 3 hafta, kaleci Garcia'nın ise 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
