Barış Pınarı Harekatı bölgesi ilk Kurban Bayramı'na hazır

AA

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad ilçeleri ilk Kurban Bayramı'na hazırlanıyor.

Bu kapsamda bölgedeki ana caddelerde yerel meclislere bağlı ekiplerce temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Bu meclislerce belirlenen noktalarda kurulan kurban pazarlarında da hareketlilik yaşanıyor. Aileler, bayrama bir gün kala alışverişlerini tamamlamaya çalışırken, diğer yandan da terör örgütü YPG/PKK'nın Kurban Bayramı sevinçlerini terör saldırılarıyla gölgelemesinden kaygı duyuyor.

- "Bizleri rahat bırakmak istemiyorlar."

YPG/PKK'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan Tel Abyadlı Velid Suhne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin terörden kurtarılmasıyla evine döndüğünü ve ilk Kurban Bayramı'nı kutlayacağını söyledi.

Suhne, "İnsanlar bayram alışverişi yapıyor. En büyük endişemiz ise terör örgütünün gönderdiği bombalı araç veya motosikletler. Bizleri rahat bırakmak istemiyorlar." dedi.

Kurbanlık fiyatlarına da değinen Suhne, "İnsanlar kurbanlık alabiliyor. Fiyatlar 400 bin (1325 TL) ile 600 Bin Suriye Lirası (yaklaşık 2 bin TL) arasında değişiyor." diye konuştu.

- "Sivillerin teröristlerden korunması lazım"

5 yıl toprağından uzak kalmasının ardından ilk Kurban Bayramı'nı Tel Abyad'da kutlayamaya hazırlanan Muhammed Ucan da, "Ortam güzel ve istikrarlı olsa da, terör örgütünün bölgemize bombalı araçlar ve motosikletler göndererek çocukların bayram sevincini kana bulamasından endişeliyiz. Sivillerin teröristlerden korunması lazım." diye konuştu.

Ucan, YPG/PKK'dan kurtarılan bölgedeki yaşam koşulları hakkında ise "Yaşam koşulları şu an makbul. Daha iyi olacağına inanıyoruz. Kurban fiyatları dövizdeki yükselişe rağmen uygundur." ifadelerini kullandı.

- Yerel güvenlik güçleri tedbirleri arttırdı

SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerden gelecek olan herhangi bir tehdidi bertaraf etmek için güvenlik tedbirlerini arttırdı.

SMO bileşenlerinden Cephe Şamiyye'ye bağlı güvenlik gücü sorumlularından Rağed Deheş, Tel Abyad'da güvenliği sağlamak amacıyla askeri ve sivil polis birimleri ile bir toplantı gerçekleştirdiğini söyledi.

Toplantı sonucunda, dünden itibaren Tel Abyad ilçe merkezine kırsaldan gelen araçların giriş ve çıkışlarının yasaklandığını belirten Deheş, "Keza motosikletlerin pazara girmesi yasaklandı. İlçe içinde pazar dışında bütün motosikletler etraflı bir tetkikten geçiriliyor." dedi.

Deheş, ilçedeki pazara bağlanan bütün ara sokakların betonarme barikatlarla kapatıldığını belirtti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn veTel Abyad ilçe merkezleri, 12 ve 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

Tel Abyad ilçesinde 7 Temmuz tarihinde düzenlenen terör saldırısında 6, Rasulayn ilçesinde 23,26 ve 28 Temmuz tarihlerinde düzenlenen terör saldırılarında da 8 sivil hayatını kaybetmişti.