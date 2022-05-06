Bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa C., (54) idaresindeki 27 AEJ 124 plakalı minibüs Camili köyünü geldiği sırada sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilen araçta Ö.A.C. (10), S.A.C. (6), Ayfer C. (33) ile Sultan C. (56) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sultan C., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.