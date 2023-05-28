Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Bartın Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

HABERTURK.COM

Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Bartın başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Bartın Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Bartın seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Bartın Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Bartın Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 84.34 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 95.7 oldu. Bartın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 73.485 oyla yüzde 59.66 - Kemal Kılıçdaroğlu: 49.693 oyla yüzde 40.34 aldı. Bartın 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 73.485 oyla yüzde 59.66

Kemal Kılıçdaroğlu: 49.693 oyla yüzde 40.34

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 74.428 oyla yüzde 56.10 - Kemal Kılıçdaroğlu: 48.409 oyla yüzde 36.49 oy oranı elde etmişti.

