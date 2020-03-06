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Bartın'da 107 öğrenci gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Bartın'da yurtlarda ve kendi evlerinde kalan kalan 107 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme olaylarının nasıl yaşandığının belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı

bartın zehirlenme
İHA

Bartın’da 107 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, Bartın’da eğitim gören yurtlarda ve kendi evlerinde kalan üniversite öğrencilerinde sabah saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti meydana geldi. Durumun 112 acil servise bildirilmesinin ardından ambulanslar yurtlara ve öğrencilerin kaldıkları evlere akın etti.

İlk müdahaleleri kaldıkları yurt ve evlerde yapılan öğrenciler daha sonra ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi ve özel sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Acilde tedavisi yapılan öğrencilerin ilk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi yaşadıkları tespit edildi. Zehirlenme vakası yaşayan öğrencilerin bazılarının dün okula gitmedikleri, bazılarının ise akşam yemeklerini okulda yedikleri belirtilirken, zehirlenme olaylarının nasıl yaşandığının belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Öğrencilerin hastanedeki durumları ile ilgili bilgi alan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selman Karayılmazlar, sabah saatlerinde yurtlarla kalan öğrencilerin rahatsızlandığını ve ambulans ve kendi imkanları ile sağlık kuruluşlarına geldiklerini belirtti. Karayılmazlar, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu da ifade etti.

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