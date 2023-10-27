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        Bartın'da Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan '100'üncü yıl' gösterisi

        BARTIN'daBatı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, helikopter, tekne ve botlarla Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kapsamında gösteri yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:28 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:30
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        Bartın'da Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan '100'üncü yıl' gösterisi
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        BARTIN'daBatı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, helikopter, tekne ve botlarla Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kapsamında gösteri yaptı.

        Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, helikopter, tekne ve botlarla Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kapsamında gösteri yaptı. Amasra Büyük Limanı'nda gerçekleştirilen gösteriyi çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Gösterinin ardından tatbikat da yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği denize düşen bir vatandaş, helikopterle kurtarıldı. Gösteri ile tatbikatın ardından vatandaşlar, ekipleri alkışladı.

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