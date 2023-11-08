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        Eski sevgilisini öldürüp, mesai arkadaşını yaralayan sanığa müebbet ve 15 yıl hapis

        BARTIN'daeski sevgilisi Azize Gülmez'i (25) öldürüp, maktulün mesai arkadaşı Emrullah Yıldız'ı yaralayan Ercan Özkavlak (31), 2 farklı suçtan müebbet ve 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:28
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        Eski sevgilisini öldürüp, mesai arkadaşını yaralayan sanığa müebbet ve 15 yıl hapis
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        BARTIN'daeski sevgilisi Azize Gülmez'i (25) öldürüp, maktulün mesai arkadaşı Emrullah Yıldız'ı yaralayan Ercan Özkavlak (31), 2 farklı suçtan müebbet ve 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

        Olay, 9 Kasım 2021'de Karasu köyü mevkisinde meydana geldi. Ercan Özkavlak, eski sevgilisi Azize Gülmez ile telefonda tartıştıktan sonra çalıştığı fındık deposuna gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Özkavlak, hem Gülmez'i hem de araya giren işe yeri çalışanı Emrullah Yıldız'ı vurdu. Gülmez hayatını kaybetti, Yıldız ise tedavisi sonrası taburcu oldu. Gözaltına alınıp, tutuklanan Özkavlak hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı.

        HERHANGİ BİR İNDİRİM UYGULANMADI

        Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması, görüldü. Öldürülen Gülmez'in annesi İlknur ile babası Mehmet Gülmez'in katıldığı duruşmaya Özkavlak, SEGBİS ile bağlandı. Son sözleri sorulan Özkavlak, "Çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Özkavlak'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan da 15 yıl hapis cezası verdi. Sanığa herhangi bir indirim uygulanmadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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