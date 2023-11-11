Liseli kızların kavgası kamerada

BARTIN´dabelediye servis durağında lise öğrencisi oldukları belirtilen kızların tekme tokat kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Kemerköprü Mahallesi´ndeki belediye servis durağında meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları öğrenilen iki kız arasında, bilinmeyen nedenle tekme tokat kavgaya tutuştu. Kavgaya kızlardan birinin 3 arkadaşı daha dahil oldu. 4 öğrenci, diğer kızı aralarına alarak saçından çekip, yere yatırıp tekmeledi. Kavgayı gören vatandaşlar, araya girip, tarafları ayırdı. O anlar, kavga eden kızların arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi.