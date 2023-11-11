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        Liseli kızların kavgası kamerada

        BARTIN´dabelediye servis durağında lise öğrencisi oldukları belirtilen kızların tekme tokat kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 11.11.2023 - 12:10
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        Liseli kızların kavgası kamerada
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        BARTIN´dabelediye servis durağında lise öğrencisi oldukları belirtilen kızların tekme tokat kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, gece saatlerinde Kemerköprü Mahallesi´ndeki belediye servis durağında meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları öğrenilen iki kız arasında, bilinmeyen nedenle tekme tokat kavgaya tutuştu. Kavgaya kızlardan birinin 3 arkadaşı daha dahil oldu. 4 öğrenci, diğer kızı aralarına alarak saçından çekip, yere yatırıp tekmeledi. Kavgayı gören vatandaşlar, araya girip, tarafları ayırdı. O anlar, kavga eden kızların arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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