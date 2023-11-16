Maden faciası davasında 5'inci duruşma; 2'nci günde de tanıklar dinleniyor (2)

ARAMA-KURTARMAÇALIŞMASINAKATILAN MADENCİLER TANIK OLARAK DİNLENDİ

Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 7'si tutuklu 23 sanığın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 5'nci duruşmasında, kazadan öncesi ve kaza anında arama-kurtarma çalışmasına katılan maden işçileri ve kurumda görevli mühendisler tanık olarak dinlendi.

'PATLAMADAN ÖNCE HAZIR BEKLEYEN TAHLİSİYE EKİBİ YOKTU'

Maden ocağında barutçu olarak çalışan Enis Akıncı, "O gün rutin olarak patlatmalarımızı yaptık. Sonra eve gittim. Daha sonra arkadaşlarımla ocakta patlama olduğu haberi aldıktan sonra, ocağa geldik ve aşağıya indik. Yeraltına indiğimizde bantlarda kaymalar ve tahribatlar olduğunu gördüm. Bütün vantüpler yanmış, her yer toz duman karmakarışıktı. 1-1,5 saat orada bekledik. Sonra gaz yükselmesi var diye, yukarıya çıktık. Biz lağım atacağımız zaman mutlaka merkezi gaz izleme merkezini arayıp, onlardan onay aldıktan sonra lağım atardık. Her seferinde gaz izlemeyi arardık. Başka bir durum ise; mesela biz o gün indik ama biz tahlisiye ekibi değildik. Şu anda patlamadan sonra maden yönetimince alınan karar neticesinde 24 saat bekleyen tahlisiye ekibi var, ama patlamadan önce hazır bekleyen tahlisiye ekibi yoktu" dedi.

`PATLAMADAN 30-35 DAKİKA SONRA OCAĞA İNDİK´

Emniyet servisinde çalışan maden işçisi Necmi Demirel verdiği ifadede ise şunları söyledi:

"Olay günü patlamadan bir önceki vardiyada çalışıyordum. Kuyu başında revirci olarak görev yapıyordum. Patlama anında yukarıya ses gelmedi, sadece telsizden duyduk. Patlamadan sonra hemen inemedik, amirlerimiz bize inmeyin dediler, tahlisiye ekibini bekledik. Ondan sonra inelim dediler. Aradan 30-45 dakika geçtikten sonra sedye istediler sonra eksi 250 kotuna kadar Yener Saygın arkadaşımızın cenazesi gelmişti onla birlikte bende yukarıya çıktım. Taş tozu uygulaması eksi 350 kotuna yapılmıyordu ve yetersiz olduğunu biliyorum."

Müşteki avukatlarının eylem planından haberiniz var mı? Sorusuna ise Necmi Demirel, "Hayır ben böyle bir şey görmedim" diye cevap verdi.

Duruşmada 23 tanık maden işçisi dinlendi. Tanıkların dinlenmesine yarın devam edilecek.