Bartın'a mevsimin ilk karı düştü
BARTIN'ınyüksekkesimlerine, mevsimin ilk karı düştü. Bazı bölgelerde kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı.
BARTIN'ınyüksekkesimlerine, mevsimin ilk karı düştü. Bazı bölgelerde kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı.
Kent merkezinde aralıklarla yağmur etkili olurken; yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki 1400 rakımlı Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarında kar yağışı, etkili oldu. Bölgedeki orman işçileri, beyaz ile kaplanan alanları fotoğraflayıp, sosyal medyadan paylaştı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Bartın-Kastamonu ile Bartın-Karabük yolunda ulaşım olumsuz etkilendi. Karayolları ekipleri, bu bölgelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
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