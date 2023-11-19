Amasra'da fırtına; tekneler limana çekildi

BARTIN'ın Amasra ilçesindefırtına nedeniyle balıkçı tekneleri limana çekildi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ait iki lojiktik destek gemileri limana demirledi.

Kentte saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 5 metreyi buldu. Çevredekiler limana gelerek, cep telefonları ile dalgaları görüntüledi.

Karadeniz´de seyir halindeki `Habibin Yavuz´ ve `Cihan Cengiz´ isimli balıkçı tekneleri de limana çekildi. Teknelerin sahipleri halatları sağlamlaştırarak, hasar görmelerini engellemeye çalıştı. Zonguldak´ın Çaycuma ilçesi Filyos vadi projesinde görev yapan doğalgaz aramalarında `Altan´ ve `Hakan İlhan´ lojistik destek gemileri Amasra Büyük Limanı'na çekildi. Amasra Küçük Liman'da dalgalar limana kadar ilerlerken, kaldırım taşlarının yerinden sökülmesine sebep oldu. Amasra Belediyesi, anonslar yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.