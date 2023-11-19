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        Amasra'da fırtına; tekneler limana çekildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:50
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        Amasra'da fırtına; tekneler limana çekildi (2)
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        TEKNEBATTI

        Amasra'dasabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle büyük limandaki yelkenli tekne battı. Bazı teknelerin de halatları koparken, balıkçılar zor anlar yaşadı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, incelemelerde bulundu. İlçede bazı kafeteryaların da çatıları uçtu. Bartın-Kurucaşile yolu Curunlu mevkisinde ağaçlar yola devrildi. Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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