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        Amasra'da fırtına; tekneler limana çekildi (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:30
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        Amasra'da fırtına; tekneler limana çekildi (3)
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        'FIRTINAİLERLEYENSAATLERDE BİRAZ DAHA ARTACAK'

        Bartın'ın Amasra ilçesindeki Büyük Liman'da incelemelerde bulunan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Cuma gününden itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz özellikle ülkemiz genelindeki 66 il için uyarıda bulunmuştu. Bu uyarıların içerisinde bulunan Bartın için de kuvvetli fırtına uyası vardı. Bu uyarıyı hem valilik hem de yerel basınımız aracılığı ile vatandaşlarımıza aktarmıştık. Bugün fırtına çok daha fazla seyrediyor. Şu anda için Amasra'mızda bir teknemiz su aldı. Diğer teknelerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Fırtınanın ilerleyen saatlerde etkisini biraz daha artırdıktan sonra gece saatlerinden sonra etkisini azaltacağını söylememiz gerekir. Şu anda için ilimizde başka herhangi bir olumsuz durumumuz yok" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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