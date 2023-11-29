`Polisiz' deyip, 1,5 milyon liralık dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, tutuklandı BARTIN'ınUlus ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp, bir kuyumcu soygunu soruşturması yaptıklarını söyleyerek Osman Baltacı'nın (75) 1,5 milyon TL değerindeki altın ve ziynet eşyalarını alan Suriye uyruklu Salih El Hilel (20) ve Vasıl El Hamed El Şap (23), yakalanıp, tutuklandı. Ele geçirilen altın ve ziynet eşyaları Baltacı'ya teslim edildi.

BARTIN'ınUlus ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp, bir kuyumcu soygunu soruşturması yaptıklarını söyleyerek Osman Baltacı'nın (75) 1,5 milyon TL değerindeki altın ve ziynet eşyalarını alan Suriye uyruklu Salih El Hilel (20) ve Vasıl El Hamed El Şap (23), yakalanıp, tutuklandı. Ele geçirilen altın ve ziynet eşyaları Baltacı'ya teslim edildi.

Ulus ilçesine bağlı Kalecik köyünde yaşayan Osman Baltacı'yı önceki gün telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan Suriye uyruklu Salih El Hilel, Bartın'da bir kuyumcuda hırsızlık olayı yaşandığını ve iş yeri sahibinin bıçaklandığını söyledi. Hilel, Baltacı'ya ait kimliğin ise olay yerinde bulunduğu söyleyip, soruşturma kapsamında inceleme yapmak için evdeki tüm ziynet eşyalarını kendisine getirmesini istedi. Paniğe kapılan Osman Baltacı, Hilel'in verdiği adrese, evinde bulunan 1,5 milyon TL değerindeki 38 bilezik, 7 gram altın, 3 çeyrek altın ile çok sayıda ziynet eşyasını bir poşet içerisine koyup götürdü. Hilel, poşetle getirilen ziynet eşyaları ve altınları alarak kaçtı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Baltacı, jandarmaya başvurdu. Jandarmanın çalışması sonucu Salih El Hilel ve suç ortağı Vasıl El Hamed El Şap (23) Ankara-Niğde Otoyolu'nda kaçtıkları sırada otomobilde yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otomobilde bulunan ziynet eşyaları ve altınlar ise jandarma tarafından Osman Baltacı'ya teslim edildi.